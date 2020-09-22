РИАМО - 22 сен. Жители двух домов на улице Шумилова переезжают в новые квартиры по программе реновации, заявления на оформление документов подали уже 116 семей, в которых проживают 294 человека, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Всего в районе Кузьминки подлежат расселению 287 домов. Это пяти- и девятиэтажные дома, в которых проживают более 64 тысяч человек из 24 тысяч семей. Все новоселы сохранят свой привычный район проживания», − сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В Юго-Восточном округе Москвы в программу реновации вошли 818 домов из районов Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики, Южнопортовый. Новое жилье здесь получат 164 тысячи человек из 60 тысяч семей.

В настоящее время идет расселение шести домов округа: на Волгоградском проспекте, на улице Шумилова, Нижегородской и Артюхиной улицах.