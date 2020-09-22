РИАМО - 22 сен. Мэр столицы Сергей Собянин вручил во вторник премии Москвы в области литературы и искусства 19 мастерам искусств, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Премии города Москвы в области литературы и искусства присуждаются с 1992 года за создание отличающихся новизной и оригинальностью произведений, получивших широкое общественное признание.

«Награды вручаются ежегодно в количестве до 12 премий в размере 1 миллиона рублей каждая в номинациях: дизайн, изобразительное искусство, искусствоведение, киноискусство, литература, музыкальное искусство, произведения для детей и юношества, просветительская деятельность, театральное искусство, хореография, цирковое и эстрадное искусство», – уточняется в сообщении.

В этом году премии были вручены в восьми номинациях. Лауреатами премии 2020 года в номинации «Дизайн» стали художник-монументалист Екатерина Бубнова, гендиректор архитектурного бюро «Четвертое измерение» Всеволод Медведев, руководитель мастерской АО «Метрогипротранс» Александр Орлов, главный архитектор архитектурного отдела АО «Метрогипротранс» Денис Хохлов, художник-монументалист Евгений Щеглов.

В номинации «Изобразительное искусство» лауреатом премии стала художник по костюмам музыкального и драматического театра, индивидуальный предприниматель Мария Данилова. В номинации «Музыкальное искусство» Иван Рудин – художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества; а также Лидия Светозарова – артист-вокалист Московского музыкального театра «Геликон-опера».

В номинации «Произведения для детей и юношества» награждена премией Ксения Бондурянская – руководитель общевузовского центра координации творческих проектов Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. В номинации «Театральное искусство» лауреатами премии стали Миндаугас Карбаускис – художественный руководитель Московского академического театра имени Маяковского; Сергей Беляев, Виталий Егоров, Сергей Угрюмов – артисты драмы, ведущие мастера сцены Московского театра Олега Табакова; Наталья Благих – актриса драмы Московского театра «ET CETERA», Владимир Скворцов – главный режиссер Московского драматического театра «Человек».

В номинации «Искусствоведение» премией наградили Видмантаса Силюнаса - заведующего сектором ибероамериканского искусства Государственного института искусствознания. В номинации «Просветительская деятельность» лауреатами стали Марфа Бубнова – замдиректора Музея МХАТ, Анна Петрова – профессор кафедры сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Чехова. Лауреатом в номинации «Цирковое и эстрадное искусство» стал акробат Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Сергей Трушин.