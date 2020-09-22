РИАМО - 22 сен. Щелковские полицейские задержали двоих ранее судимых местных жителей, подозреваемых в краже двух велосипедов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя о том, что из гаража в поселке Фряново похищены два велосипеда. Общая сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в преступлении задержаны двое ранее судимых местных жителей 19 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.