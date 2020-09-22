РИАМО - 22 сен. Многофункциональный торговый центр с плавными фасадами построят в составе ТПУ «Некрасовка» на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Динамику фасадов авторы подчеркнули металлическими кассетами, образ дополнят витражи с ламелями светлого оттенка. Часть облицовочных панелей будет выполнена «под дерево», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Он добавил, что над центральным входом в торговый центр разместят большой медиаэкран. Внутри трехэтажного здания откроются магазины, фудкорт и кинотеатр, предусмотрена подземная автостоянка. Общая площадь комплекса составит порядка 58 тысяч квадратных метров.

Территорию вокруг торгового комплекса благоустроят. Рядом с объектом появится прогулочная зона, а также качели и лавочки, деревья и кустарники.