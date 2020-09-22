РИАМО - 22 сен. В Москве и Московской области в ночь на 23 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение действует с 02:00 до 07:00 среды. В Москве до 02:00 оповещение о погоде не требуется, в Подмосковье - до 00:00.

Предупреждение из-за тумана объявлено также в Ярославской и Воронежской областях.