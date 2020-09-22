РИАМО - 22 сен. Жителям Подмосковья, которые получают федеральные пособия и социальные выплаты на банковские карты, необходимо завести карту «Мир», поскольку с 1 октября все начисления будут производиться только на такие карты, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В связи с изменениями в законодательстве, до 1 октября тем, кто получает социальные выплаты, необходимо обратиться в свои банковские организации и оформить карту «Мир». Далее предоставить реквизиты счета в управление соцзащиты по месту жительства и в центр занятости населения, если житель получает пособие по безработице», - пояснила министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская.

Также до 1 октября можно открыть банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием платежных карт.

После 1 октября социальные выплаты на другие карты, кроме «Мира», не смогут быть зачислены. В число таких выплат входят пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации, государственные пособия гражданам с детьми (пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, пособие беременной жене военнослужащего, пособия на ребенка военнослужащего и другие). Также это касается ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно и соцвыплат безработным.

Данные изменения не касаются жителей, которые получают выплаты и пособия в почтовых отделениях или по сберегательным книжкам (вкладам).