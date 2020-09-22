РИАМО - 22 сен. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России циркуляция коронавируса прекратится к ноябрю следующего года в случае, если 70-80% россиян сделают прививку от этой инфекции, сообщает «Интерфакс».

Он выразил надежду, что осенью 2021 года будут выпущены 5-6 миллионов доз вакцины, которые будут производить на 4-5 площадках.

«Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», – отметил Гинцбург.

В настоящий момент уже 2 тысячи добровольцев в рамках пострегистрационных исследований получили первый компонент вакцины. Значительных побочных эффектов у них не выявили.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года. Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.​

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Текстовая трансляция

22 СЕНТЯБРЯ

- В России циркуляция коронавируса прекратится к ноябрю следующего года в случае, если 70-80% россиян сделают прививку от этой инфекции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Наши исследования показали, что у 80% людей перелом в течении заболевания наступает в первые 24 часа — вирусная нагрузка резко снижается. Дальше остается долечиться пару-тройку дней маленькими дозами — 2 раза по 3 таблетки. На пятый день человек здоров. Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый

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