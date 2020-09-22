РИАМО - 22 сен. Сервис доставки еды Delivery Club меняет систему тестирования курьеров, теперь у потенциальных кандидатов также будут проверять знания правил дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Экзамен будет организован в дополнение к уже существующему тесту на знание курьерского приложения и стандартов сервиса для желающих начать работу в доставке еды.

«В итоговой оценке кандидата новый тест будет играть такую же роль, как основной: если кандидат допустит в нем больше двух ошибок, то не сможет начать работать в доставке. Новая попытка пройти тестирование предусмотрена после повторного изучения обучающих материалов», – говорится в сообщении.

Система заработает в ближайшее время. В компании напомнили, что залог безопасного передвижения по городу, особенно, на велосипедах, не ограничивается только знанием правил дорожного движения.

В тестирование планируют включить дополнительные вопросы, понимание которых необходимо для обеспечения безопасности. Речь идет о преимуществе пешеходов, развитие адекватной скорости, соблюдение осторожности около детских площадок и так далее.

«Курьеры стали неотъемлемой частью городской среды, многие из них выбирают для работы велосипеды, и мы заинтересованы в том, чтобы их поездки были максимально безопасными и комфортными как для самих курьеров, так и для других участников дорожного движения», – отметил операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.​