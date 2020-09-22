РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Детский автогородок площадью 1,5 тысячи квадратных метров с перекрестками, дорожной разметкой, светофорами и торговым центром построят в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В парке «Сказочный» началось строительство большого комплекса для обучения детей основам безопасности дорожного движения.

«На месте устаревших аттракционов будет возведен город в миниатюре площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В проекте предусмотрены улицы с перекрестками, светофорами и дорожной разметкой, торговый центр с паркингом, ж/д переезд и эстакада», - говорится в сообщении.

Изюминкой проекта станет скульптура дяди Степы.

«Запроектирована уникальная конструкция. Автогородок позволит детям заложить основы безопасности дорожного движения. Площадка будет открыта для всех желающих, передвигаться можно будет на своем транспорте - велосипедах, самокатах и машинках. Кроме того, предусмотрен пункт проката», - сказала автор проекта, руководитель компании «Драфт» Мария Кулькова.

Проект реализуют по инициативе Госавтоинспекции горокруга Красногорск при поддержке администрации муниципалитета. Финансирование ведется министерством благоустройства Московской области в рамках областной программы «Комфортная среда».