РИАМО - 22 сен. За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 165 человек, всего с начала пандемии от инфекции вылечились 54 865 человек, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

За последние сутки также в регионе выявили 172 новых случая заражения, за все время пандемии в Подмосковье зафиксировали 71 901 случай инфицирования.

Также за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1292 человека.

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22 СЕНТЯБРЯ

- В России циркуляция коронавируса прекратится к ноябрю следующего года в случае, если 70-80% россиян сделают прививку от этой инфекции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Наши исследования показали, что у 80% людей перелом в течении заболевания наступает в первые 24 часа — вирусная нагрузка резко снижается. Дальше остается долечиться пару-тройку дней маленькими дозами — 2 раза по 3 таблетки. На пятый день человек здоров. Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый

- Минздрав разрешил провести испытание еще одной вакцины против Covid‑19. В тестированиях примут участие свыше 3 тысяч добровольцев.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 215 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 172 больных. В Москве - 980.

- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19