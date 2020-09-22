РИАМО - 22 сен. Подмосковные следователи проверяют информацию СМИ о нарушении прав дольщиков в Одинцовском округе, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет, в котором сообщается о факте незавершенного строительства многоквартирных домов генеральным застройщиком ООО «Рантек МФД» по двум адресам в городе Одинцово, соинвесторами строительства которых стали многочисленные граждане», - отмечается в материале.

В аналогичную ситуацию попали и ряд других стройобъектов на территории Одинцовского округа. Следствие проверит всю информацию, озвученную в телесюжете.