РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил 15 членов общественной палаты подмосковного Красногорска, сообщается на сайте общественной палаты Московской области.

«В соответствии с положениями об общественных палатах городских округов Московской области губернатором Московской области утверждена первая треть от численности их новых составов. Всего членами муниципальных общественных палат по квоте главы региона стали 684 человека», - говорится в сообщении.

Из размещенного на сайте списка следует, что губернатор региона утвердил 15 членов общественной палаты Красногорска. Среди них известные артисты Валерий Меладзе и Дмитрий Харатьян, входившие в предыдущий состав муниципальной палаты. Также в список вошли адвокат Владимир Тонкоев, которого избирали председателем палаты в предыдущие созывы, зоозащитница Марина Кочеводова, режиссер Михаил Иванов, общественница Наталья Шмидт и другие активные жители горокруга.

Еще 15 членов общественной палаты округа утвердит совет депутатов муниципалитета. Оставшуюся треть состава ОП утвердит общественная палата Московской области.

«После утверждения полных новых составов муниципальных общественных палат они соберутся на свои первые пленарные заседания, где выберут председателей палат и профильные комиссии. С этого времени полномочия действующих составов палат будут прекращены», - заключается в материале.