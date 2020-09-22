РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 сен. В подмосковном Дзержинском начался отопительный сезон, в первую очередь отопление дали на объекты социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В соответствии с постановлением администрации городского округа Дзержинский от 21 сентября 2020 года №519-ПГА с 21 сентября в городе стартовал отопительный сезон. В приоритете объекты социальной сферы: детские сады, школы и больницы», - говорится в сообщении.

Затем заполнение систем теплоснабжения начнется в жилищном фонде. Окончательно тепло придет в дома в течение двух недель с момента начала отопительного сезона, то есть до 5 октября.