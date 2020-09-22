РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Люберецкие предприниматели могут поучаствовать в конкурсном отборе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки на получение финансовой поддержки в рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Заявки на участие принимаются до 18:00 30 сентября.

«Среди обязательных условий участия - отсутствие у соискателя задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты и регистрация субъекта МСП на территории Московской области», - говорится в сообщении.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрена по направлению: частичная компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, работ, услуг (субсидируются до 50% затрат на приобретение оборудования, субсидия до 10 миллионов рублей).

Также поддержка осуществляется по направлениям: частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства (субсидируются до 85% затрат, субсидия до 2 миллионов рублей, 3 миллионов рублей (при открытии ясельных групп); частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта (субсидируются до 50% затрат, не более 10 миллионов рублей).

Подать заявку на участие в конкурсе можно в электронной форме посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг. Также можно получить бесплатную консультацию в Центрах оказания услуг «Мой бизнес» и в Едином колл-центре для предпринимателей Московской области по телефону 0150, e-mail: 0150@mosreg.ru.