РИАМО – 22 сен. Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым сократить число налогов в России​, а также снизить налоговые ставки, сообщают «Известия».

По мнению Грефа, повышенное налогообложение препятствует экономическому росту.

«Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. <…> Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги», - сказал Греф в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Сбербанка также считает, что в стране следует упростить налоговое администрирование.​