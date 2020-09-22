РИАМО - 22 сен. В Пенсионном фонде России опровергли сообщения о том, что пенсионные выплаты перестанут назначать в том случае, если пенсионер в течение полугода не будет снимать деньги с карты, сообщает РИА Новости.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат <...> не происходит», – сообщили в ПФР.

Ранее глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сообщил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать деньги.

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон, таким образом, защищает госфинансы от лишних трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни», — сказал Коган.

Он также отметил, что информация о таких событиях в Пенсионный фонд попадет не сразу, потому что пока нет окончательной автоматизации всех госфункций. ​