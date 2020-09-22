РИАМО - 22 сен. Земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров выставили на аукцион в Раменском городском округе для размещения магазина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок находится в селе Константиново. Победитель аукциона получит землю в аренду на девять лет.

«Стартовая величина годовой арендной платы за пользование участком составляет 383 тысячи рублей. Вид разрешенного использования - магазины. Отметим, что земельный участок не огорожен, полностью свободен от зданий, строений и сооружений», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 октября. Аукцион пройдет 26 октября на электронной торговой площадке www.rts-tender.ru.