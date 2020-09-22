РИАМО - 22 сен. На столичных природных территориях обитают разнообразные млекопитающие, многие из них начали готовиться к зиме, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».

Так, мышевидные грызуны, белки, синицы, поползни и дятлы, которые не впадают в зимнюю спячку, начали запасаться едой на зиму. Животные, впадающие в анабиоз, - ежи, орешниковые сони и барсуки в ТиНАО - уже копят подкожный жир, усиленно питаясь, ищут убежища для зимовки.

«В большинстве случаев млекопитающие, тем более хищники, на особо охраняемых природных территориях Москвы способны самостоятельно добыть себе пропитание. Подкармливать их не нужно. Ранняя подкормка птиц может задержать пернатых на пути миграции в теплые страны. Перелет для них станет трудным и опасным», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в этом случае лисы перестанут бояться людей, а грызунов станет намного больше. Между тем, они являются переносчиками опасных заболеваний.

Подкармливать животных можно исключительно в холодное время - при сильном морозе и когда много снега.