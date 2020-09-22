РИАМО - 22 сен. В подмосковном Серпухове открылись Музей кукол и Дом мороженого, это необычное место с красивыми интерьерами и «волшебной» концепцией, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В музее будут показывать фильмы о создании игрушек и об истории города, а также проводить тематические выставки, экскурсии и мастер-классы.

«В одном из просторных залов расположилась целая коллекция игрушек ручной работы – они сделаны в разных техниках и из разных материалов, но каждая по-своему уникальна. В экспозиции есть ростовые куклы, животные в необычных костюмах, персонажи мультфильмов», – отмечается в материале.

Вторая часть музейного пространства – Дом мороженого. Здесь посетители узнают историю создания знаменитого на весь мир лакомства и смогут попробовать свыше 70 видов мороженого, среди которых пломбир, сорбет, десерты с шоколадом, фруктами и ягодами.

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