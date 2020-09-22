РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Мотоциклисты 3 октября проедутся по Подольску в рамках закрытия мотосезона текущего года, сбор участников мотопробега пройдет у усадьбы Ивановское, сообщается в группе «Мотоклуб АсгардMC» в соцсети «ВКонтакте».

«Мотоклуб «Асгард» будет проводить мотосезон 2020 года 3 октября. Так, у усадьбы Ивановское в 12:00 состоится сбор участников мотопробега. Приглашаются все желающие прохватить по Подольску. После этого пройдет мероприятие с конкурсами и выступлениями», - говорится в сообщении.

Так, в 17:00 в ресторане «Утесов» на улице Мира, дом 12/5 пройдет праздничная часть программы с конкурсами и выступлениями музыкальных групп. Вход свободный.