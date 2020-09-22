РИАМО - 22 сен. Павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке планируют открыть после масштабной реконструкции в следующем году, на текущий момент завершены подготовительные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Уже выполнили демонтаж внутренних стен и конструкции старого строения, а также переложили инженерные сети. Специалисты ведут работы по устройству фундаментной плиты», – сказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы планируют закончить во втором полугодии 2021 года, до открытия 76-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA).

В настоящий момент на территории зоопарка также идет строительство дополнительного входа и реконструкция моста для пешеходов через Большую Грузинскую улицу.