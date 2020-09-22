РИАМО - 22 сен. Подача тепла в жилые дома подмосковного Реутова стартовала во вторник, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в своем Instagram-аккаунте.

«Ночные температуры в некоторых районах Московской области уже стали низкими настолько, что появляются просьбы жителей включить отопление. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил начать подачу тепла, чтобы жители чувствовали себя комфортно. Сегодня начнем запускать отопление и прогревать систему», - написал Каторов.

Он уточнил, что с 17 сентября начата подача тепла во все социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники.

«К получению тепла готовы также все 378 многоквартирных домов города Реутов», - подчеркнул градоначальник.

Он призвал жителей сообщать о замеченных неполадках при вхождении в отопительный сезон в комментариях к публикациям в официальных аккаунтах соцсетей Реутова.