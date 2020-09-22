РИАМО – 22 сен. Председатель совета директоров группы компаний «Промомед», кандидат медицинских наук, врач Петр Белый рассказал, что лекарство от коронавируса «Арепливир» помогает в первые сутки после начала приема 80% пациентам, сообщает aif.ru.

Ранее в России зарегистрировали первый препарат от коронавируса — «Арепливир». До этого его назначали лишь пациентам стационаров. Теперь его можно купить и в аптеках.

«Наши исследования показали, что у 80% людей перелом в течении заболевания наступает в первые 24 часа — вирусная нагрузка резко снижается. Дальше остается долечиться пару-тройку дней маленькими дозами — 2 раза по 3 таблетки. На пятый день человек здоров», — сказал Белый.

Он также уточнил, что это лекарство нельзя употреблять детям и беременным женщинам. По словам Белого, «Фавипиравир» зарегистрирован в Китае и первым встал на вооружение китайских врачей.

Также он уточнил, что «Арепливир» будет эффективен также и от риновируса, ротавируса и других вирусов, для которых входными воротами является носоглотка.

При этом высокая цена препарата – более 12 тысяч рублей – связана с инновационными разработками, клиническими исследованиями и дооснащением производства.

«Мы работаем на долгосрочную перспективу и не заинтересованы в том, чтобы на препарате наживалась розничная сеть. Аптеки начали собирать предзаказы на «Арепливир» задолго до получения постоянной регистрации Минздрава. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что некоторые сети выставляют цены выше 18 тысяч рублей за упаковку. Мы настоятельно рекомендовали не делать цену выше 12 320 рублей», - подчеркнул главный исполнительный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев.​

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Текстовая трансляция

22 СЕНТЯБРЯ

- В России циркуляция коронавируса прекратится к ноябрю следующего года в случае, если 70-80% россиян сделают прививку от этой инфекции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Создатели «Арепливира» рассказали, как лекарство борется с коронавирусом

Наши исследования показали, что у 80% людей перелом в течении заболевания наступает в первые 24 часа — вирусная нагрузка резко снижается. Дальше остается долечиться пару-тройку дней маленькими дозами — 2 раза по 3 таблетки. На пятый день человек здоров. Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый

- Минздрав разрешил провести испытание еще одной вакцины против Covid‑19. В тестированиях примут участие свыше 3 тысяч добровольцев.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 215 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 172 больных. В Москве - 980.

- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19