РИАМО - 22 сен. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева проведут встречу с бизнесменами 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы областного Мининвеста.

«Встреча пройдет в формате онлайн на платформе Zoom», - уточняется в сообщении.

Встреча начнется в 11:00. Духин и Зиновьева ответят на любые вопросы бизнеса.

Для участия в онлайн-мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация доступна до 11:00 25 сентября. Также по ссылке можно получить более подробную информацию о мероприятии.