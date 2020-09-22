РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Детские рисунки юных победителей Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою» из Люберец стали почтовыми открытками к 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Юные люберчане вошли в число победителей творческого Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою», посвященного памяти детей и подростков, которые воевали и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны. Ребята со всей страны присылали свои тематические работы в виде рисунков, рассказов, стихов, видеороликов и фотоколлажей - новой номинации этого года. Лучшие работы юных художников в номинации «Рисунок» «Почта России» выпустила в виде открыток лимитированным тиражом», - говорится в сообщении.

Церемония награждения лучших участников дипломами и призами прошла в Музее Победы на Поклонной горе. На ней собрались 67 победителей и финалистов из 40 регионов России. В рамках церемонии состоялось торжественное гашение коллекционных почтовых открыток, отпечатанных «Почтой России» по 12 лучшим рисункам победителей. Также конкурсанты могли отправить памятную открытку ветеранам и их потомкам как память о вечном подвиге и вечной памяти об истинных героях Отечества.

Всего на конкурс поступило более 4 тысяч творческих работ со всех уголков страны, а также впервые из Белоруссии, Китая, Бельгии. Всероссийский конкурс проводится фондом Оксаны Федоровой с 2018 года. В этом году он приурочен к 75-летию Великой Победы. Соорганизаторами конкурса выступили Музей Победы, «Почта России», РГДБ и Национальная родительская ассоциация.