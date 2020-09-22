РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 сен. В городском округе Щелково по программе правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» газифицируют семь населенных пунктов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В связи с внесением изменений в программу правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в Щелкове планируется газификация семи населенных пунктов», - говорится в сообщении.

В перечень строительства газовых коммуникаций до 2025 года входят деревни Малые Жеребцы, Головино, Новопареево, Афанасово, Большие Петрищи, Костыши, Аксеново.