РИАМО - 22 сен. На Большом Каменном мосту в столице начали обустраивать новое дорожное полотно проезжей части, в работах участвуют 240 рабочих и более 30 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы ведутся на участке правобережной эстакады плиты пролетного строения.

«Обустройство дорожного полотна идет поэтапно, участками по 150 квадратных метров. Рабочие сначала заполняют бетоном арматурный каркас, после чего обустраивают выравнивающий слой», – говорится в сообщении.

Работы проведут до конца октября. К текущему моменту уложено свыше 250 квадратов асфальтобетонного покрытия из необходимых восьми тысяч.

Специалисты ранее демонтировали старое покрытие, а также разобрали железобетонные конструкции пролетного строения моста, ступени из гранита и борт между тротуаром и дорогой. Все демонтированные элементы уже собирают заново.