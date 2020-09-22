РИАМО - 22 сен. Жители десяти пятиэтажек в столичном районе Северное Измайлово переезжают в новые дома в рамках программы реновации жилфонда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новые дома расположены по адресам: улица 5-я Парковая, дом 62б и Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1. Расселяемые дома находятся на 3-й, 9-й и 15-й Парковых улицах.

«Таким образом, в Восточном округе в активной фазе программы реновации находятся уже 16 домов. Три из них полностью отселены, а пятиэтажные дома 3 и 5 на улице Константина Федина демонтированы по технологии умного сноса», — говорится в сообщении.

На востоке Москвы всего планируют расселить и демонтировать еще более 100 домов. Из них 179 — в Северном Измайлове.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице в 2017 году. Она затронет более 1 миллиона горожан и предусматривает расселение 5174 домов.