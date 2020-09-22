РИАМО - 22 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в пятерку лидеров рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих блоги, за август 2020 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Топ-3 рейтинга составили Сергей Собянин (Москва), Михаил Дегтярев (Хабаровский край) и Сергей Аксенов (Крым). Глава Подмосковья Андрей Воробьев занял четвертое место. При построении рейтинга учитывалась цитируемость блогов региональных глав в СМИ.

«СМИ цитировали запись Андрея Воробьева в «ВКонтакте», где он сообщил, что поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником», — отмечается в исследовании «Медиалогии».

Пятое место в рейтинговой таблице занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, которая включает свыше 58 тысяч источников - российских телеканалов, радиостанций, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.