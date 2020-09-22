РИАМО - 22 сен. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открыли первый в столице «Сад дождя», который позволит избавиться от подтоплений территорий наиболее экологичным способом, сообщил журналистам ландшафтный архитектор сада Артем Паршин.

«В Москве не существует подобных проектов. «Сады дождя» – это очень мощная тема в урбанистике и ландшафтной архитектуре по всему миру. Новые объекты – здания, общественные пространства и дороги проектируются так, чтобы не задумываться о том, куда девать излишки воды», – сказал Паршин.

Он отметил, что ранее специалисты пытались как можно быстрее увести лишнюю воду из тех мест, где она скапливалась, что заканчивалось подтоплением городских низин, размытием дорог и лишней нагрузкой на канализационные системы.

«Теперь пришло понимание того, что воду нужно не уводить, а наоборот – задержать там, где она упала. Есть несколько способов – зеленые крыши, сад дождя», – отметил Паршин.

Ландшафтный дизайнер добавил, что зеленая крыша может служить в качестве утеплителя для кровли, а также защитить материал от воздействия ультрафиолета. Кроме того, растения на крыше регулируют и восстанавливают климат в городе.

«Очень заинтересовался этим садом «Мосводосток». <…> Все руководство и 40 сотрудников приходили знакомиться с проектом. Они очень им вдохновились, хотят перенять опыт и проектировать такие сады по всей Москве», – заключил Паршин.