РИАМО - 22 сен. В рамках Осеннего фестиваля 26 сентября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет V ежегодная выставка винограда, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Мероприятие организовано Московским клубом виноградарей и виноделов. Гости смогут оценить столовые и технические сорта, предназначенные для производства вина. Все представленные на выставке сорта винограда выращены в Подмосковье. При этом виноград можно будет попробовать.

«Также на выставке можно будет получить ценные консультации от членов клуба — посетители узнают, с чего начать выращивание винограда у себя на даче», - говорится в сообщении.

Мероприятие стартует в 10:00 и пройдет под открытым небом.

Кусты винограда посадили в саду весной 2016 года, они дали обильные плоды.