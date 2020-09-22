В понедельник, 21 сентября, рэпер Эльмин Гулиев (Эллей) за рулем Infiniti устроил ДТП в центре Москвы, протаранив на перекрестке автомобиль Mercedes и троих пешеходов. В результате два человека попали в реанимацию с тяжелейшими травмами – одной из пострадавших женщин пришлось ампутировать лодыжку. Как произошла авария и что ждет лихача – в материале РИАМО.

Хотел «проскочить» на красный

По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло днем 21 сентября в московском районе Хамовники, на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка.

На видео с камеры наблюдения видно, как белый Infiniti вылетает на перекресток в тот момент, когда автомобили из переулка уже начали поворот на Остоженку. Водитель Infiniti таранит черный Mercedes и вылетает на тротуар, сбивая нескольких пешеходов на скорости. В итоге лихача останавливает угол дома, в который он врезается.

По данным столичного департамента транспорта, водитель автомобиля Infiniti проехал на красный свет. В результате, по разным данным, пострадали три или четыре пешехода. Трое были госпитализированы, причем две женщины оказались в реанимации в тяжелом состоянии.

За рулем иномарки, по информации СМИ, оказался 26-летний Эльмин Гулиев – он же малоизвестный рэпер Эллей. Он, по предварительным данным, и стал виновником ДТП.

Как рассказал второй участник ДТП – водитель «Мерседеса», он двигался на зеленый сигнал светофора и просто не успел увернуться от удара, так как внедорожник Гулиева ехал на большой скорости и буквально протаранил зад немецкой иномарки, передает РЕН ТВ.

По словам самого Гулиева, которого цитируют СМИ, он «хотел проскочить» на мигающий зеленый – но явно не успел.

Видео столкновения двух автомобилей на улице Остоженка в Москве>>

Ампутация и черепно-мозговые травмы

В результате ДТП больше всего не повезло пешеходам, которые оказались на перекрестке Остоженки в тот роковой момент.

По данным источника «Комсомольской правды», в результате наезда иномарки Гулиева пострадали три человека – 35-летний мужчина и две женщины, 25 и 49 лет. Последняя получила самые серьезные травмы – тяжелую черепно-мозговую травму и открытый перелом, ей пришлось ампутировать лодыжку.

Вторая пострадавшая девушка также находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами рук. Мужчину после госпитализации врачи осмотрели и отпустили домой.

Признание вины и 8 лет колонии: итоги дела Ефремова>>

17 треков и четыре ДТП

По информации СМИ, после ДТП Гулиев рассказал полиции, что сильно торопился, так как спешил в студию на запись очередного трека.

По данным «Комсомольской правды», всего на счету рэпера Эллея, который приехал в Москву из Азербайджана около пяти лет назад, 17 треков и видеоклип. Он также регулярно устраивал стримы для поклонников в соцсетях, в том числе из салона своего авто.

Помимо песен в стиле рэп, на счету Эльмина Гулиева и участие в нескольких ДТП. Так, по информации «КП», за последние три года в Москве он трижды попадал в аварии на своем Infiniti, правда, людей ни разу до этого не сбивал. ДТП на Остоженке – четвертое.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в настоящее время Гулиев задержан. По данным источника агентства, открыто уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Если вину рэпера докажут, ему может грозить два года лишения свободы по части 1 статьи 264 УК РФ.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.