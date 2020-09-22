РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Жители подмосковных Люберец смогут выполнить нормативы ГТО 24 сентября на стадионе «Торпедо», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«24 сентября люберчанам предстоит выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Начало в 10:00», - говорится в сообщении.

Участвовать могут все желающие. Перед мероприятием необходимо пройти регистрацию в 9:30. С собой нужно иметь медицинскую страховку и спортивную форму.

Место проведения: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №202, стадион «Торпедо». Задать вопросы можно по телефону: 8 (495) 503-32-42.