РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В подмосковном Подольске определили победителей первого чемпионата по воркауту Московской области, сообщается в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в МБУ «Спорт-Сервис» 19 сентября прошел первый чемпионат Московской области по воркауту среди мужчин.

«Результаты распределились следующим образом. В возрастной категория старше 18 лет в дисциплине «Фристайл» победил Алексей Меринов, на втором месте - Ахрор Чирмашов, а на третьем - Иван Солошвили», - говорится в сообщении.

В дисциплине «Троеборье» победил Леонид Демидов, второе место у Алексея Меринова, а третье – у Дмитрия Сидорова. В возрастной категории от 15 до 17 лет в «Фристайл» победил Сергей Султанов, второе место занял Рамазан Шихшабеков, третье - Саркис Кочарян.

В «Троеборье» победил Кирилл Суслов, серебро завоевал Даниил Мищеряков, бронзу - Никита Макеев.

Организаторами чемпионата были министерство спорта Московской области, комитет по физической культуре и спорту администрации округа и Федерация воздушно-силовой атлетики России.