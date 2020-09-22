РИАМО - 22 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект подземного перехода в Щербинке, он пройдет через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра вблизи дома №8 по Новостроевской улице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Строительство нового подземного перехода длиной более 75 метров повысит безопасность и комфорт пешеходов при пересечении железнодорожных путей», – говорится в сообщении.

В переходе разместят три лестничных схода и два лифта. Проектом предусматривается строительство тротуаров, регулируемый переход через Новостроевскую улицу и автобусную остановку на Железнодорожной улице. Территорию вокруг благоустроят.

После ввода перехода в эксплуатацию интенсивность движения местных жителей через железнодорожные пути вырастет примерно на 70% – с 900 до 1,5 тысячи человек.

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