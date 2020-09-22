РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Горячее водоснабжение в ряде домов в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска восстановят 23 сентября, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Горячее водоснабжение в ряде домов в Павшинской пойме восстановят 23 сентября. Отключение связано с ремонтом магистральной тепловой сети возле дома №13 по Подмосковному бульвару и в целях предупреждения аварийных ситуаций в отопительный период», - говорится в сообщении.

С 8:00 22 сентября до 11:00 23 сентября проводятся аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях с отключением подачи теплоносителя. Под отключение попали дома 23, корпуса 9, 10 и дом 25 на Красногорском бульваре, дома 1, корпуса 1 - 3 и дом 5 по улице Спасской, дома 11 и 13 на Подмосковном бульваре, дом 7 на улице Игната Титова.

«Работы проводит ООО «Тепловодоснабжение», согласно ордеру на право производства земляных работ до полного восстановления трубопроводов», - заключается в сообщении.





