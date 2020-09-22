РИАМО - 22 сен. Министерство здравоохранения РФ начало регистрировать вакцину от коронавируса, которую разработали в научным центре «Вектор», процесс планируют завершить к середине октября, сообщает РИА Новости.

«Завершить регистрацию препарата, который получил название «ЭпиВакКорона», планируют к 15 октября», – говорится в сообщении.

Затем продолжатся клинические испытания. Вакцину начнут испытывать на добровольцах. Кроме этого, планируют провести плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5 тысяч человек разного возраста.

Первая фаза клинических испытаний завершилась на прошлой неделе. Тесты показали полную безопасность препарата.

Ранее в России создали препарат «Спутник V», который стал первой в мире вакциной от Covid-19. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года. Препарат разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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