РИАМО - 22 сен. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса заводу «Вика Мера», который является российской «дочкой» немецкой компании WIKA, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Предприятие по производству измерительных приборов сможет рассчитывать на льготы по налогам, предусмотренные законодательством столицы. К примеру, ставка налога на прибыль теперь снижена с 17% до 12,5%.

«В России компания работает более 25 лет. Представительство в Москве было открыто в 1995 году. С 2000 года в городе функционирует сервисный центр со сборочной линией и лабораторией по проверке качества выпускаемой продукции», – говорится в сообщении.

В 2013-2017 годах фирма построила в деревне Николо-Хованское в новой Москве собственный производственно-административный комплекс площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Инвестиции в строительство превысили 1,2 миллиарда рублей. Было организовано 148 новых рабочих мест.

Завод «Вика Мера» выпускает промышленные манометры, байпасные уровнемеры, мембранные разделители сред, защитные гильзы, термометры сопротивления и термопары.

Потребителями производимой продукции являются отечественные промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, торговые сети, ресурсоснабжающие организации, а также международные компании, работающие в России и странах СНГ. При этом 30% продукции реализуется в Москве и Московской области, остальные 70% – в других регионах России.