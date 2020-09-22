РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Движение автотранспорта на железнодорожном переезде возле станции МЦД-2 Аникеевка в подмосковном Красногорске ограничат в ночь на 23 сентября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Движение автотранспорта ограничат на железнодорожном переезде Аникеевка в ночь на 23 сентября. Ограничение связано с ремонтными работами», - говорится в сообщении.

В ночь с 22 на 23 сентября с 22:00 до 05:00 на время производства работ движение автомобильного транспорта по железнодорожному переезду, расположенному на 32-м километре Рижского направления, будет частично ограничено. Проезд будет осуществляться по одной полосе.

«Трафик будут контролировать регулировщики, обеспеченные радиосвязью. Координаты дороги: 55.832642, 37.218123», - заключается в материале.





