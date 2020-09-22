РИАМО - 22 сен. В столице утвердили проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Выхино», который будет одним из крупнейших в Москве и объединит в себе метро, наземный транспорт, электрички и экспрессы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Общая площадь ТПУ составит более 121 тысячи квадратных метров.

«Фактически в городе построят новый юго-восточный вокзал, центральным элементом которого станет современное здание обслуживания пассажиров со всеми удобствами, включая туалеты, комнаты матери и ребенка, магазины и кафе», – говорится в сообщении.

На крыше здания ТПУ появится зона отдыха с детскими и спортплощадками. Около комплекса также возведут парковку на 680 машино-мест и торговый центр. Прилегающую территорию масштабно благоустроят и озеленят.

Пересадку с железнодорожной станции на метро организуют в теплом контуре. Фронты посадки-высадки пассажиров наземного транспорта будут перекрыты самыми большими навесами на территории столицы общей площадью 6 тысяч «квадратов».