РИАМО - 22 сен. Подмосковные школьники с седьмого по 11 классы смогут принять участие в интенсивных образовательных программах «Наука», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Областной образовательный центр «Взлет» приглашает школьников Московской области принять участие в конкурсном отборе на участие в интенсивных образовательных программах по направлению «Наука», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Обучение пройдет на базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. Школьники смогут выбрать один из следующих предметов: английский язык, обществознание, астрономия, химия, немецкий язык, биология, итальянский язык и ОБЖ.

«Участие для ребят бесплатное, в ходе программы они познакомятся с современными методами исследования, проектными инструментами и получат опыт командной работы», - отметила Каклюгина.

Регистрация на программу открыта на сайте образовательного центра «Взлет» - https://www.olympmo.ru/.