РИАМО - 22 сен. С начала этого года более 500 детей-сирот получили собственное жилье в Подмосковье, ребятам предоставляются благоустроенные квартиры, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«До конца года жильем будут обеспечены 780 сирот в 61 муниципальном образовании региона, на эти цели выделено более 2 миллиардов рублей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что около половины из этих квартир находятся в новостройках. Сироты получают обустроенные квартиры, куда можно сразу заехать и жить.

В настоящий момент жилье для сирот выдано в Восходе, Долгопрудном, Звездном городке, Ивантеевке, Клину, Ленинском округе, Лотошине, Люберцах, Пушкине, Рошале, Рузе, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах и Черноголовке.

В 2019 году в Подмосковье квартиры получили 740 детей-сирот.