РИАМО - 22 сен. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» во вторник состоялось торжественное открытие экспозиции «Сад дождя», передает корреспондент РИАМО.

«Сад дождя» включает в себя зеленую крышу, где растения поглощают большую часть влаги от дождя или снега, после чего излишки воды стекают в специальное углубление. Там находятся растения, которые любят избыточную влагу.

«Очередная мечта сбылась в Ботаническом саду. <...> Озеленение крыш – это очень просто. Для экстенсивных крыш (крыши с растениями, не требующие ухода - ред.) достаточно небольшого слоя гидроизоляции, корнезащитного слоя, чтобы корни растений не пробили гидроизоляцию и вода не стекла с крыши в помещение, и небольшого слоя питательного грунта», – сказал директор Ботанического сада Алексей Ретеюм.

Он добавил, что у данного проекта очень много плюсов для города. Например, экстенсивные крыши могут снять дополнительную нагрузку с городской канализации.

«Часто возникает огромная проблема – куда увести излишки воды с большой поверхности? Можно прорыть дренаж, канавы, но гораздо интереснее использовать нестандартный подход – создать полуводоемы, низменности, куда на время стекает вода с больших поверхностей и там растут растения, которые переносят некоторое переувлажнение», – пояснил Ретеюм.

Он подчеркнул, что вода не задерживается надолго, что помогает решить сразу несколько проблем: перенаполнение стока и подкормка растений, которые требуют много влаги.

В «Аптекарском огороде» подобная система поможет убрать лишнюю влагу с концертной зоны сада и даже после обильного дождя люди смогут там комфортно себя чувствовать.