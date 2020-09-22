РИАМО - 22 сен. В новой Москве ввели в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших долгостроев – жилого комплекса «Марьино Град», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов – 27 639 квадратных метров. В домах находится свыше 350 квартир.

«В скором времени, после всех необходимых юридических процедур, права более 350 дольщиков будут полностью восстановлены, граждане получат ключи от квартир, в которые вкладывали свои средства», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

На прошлой неделе в эксплуатацию ввели котельную жилого комплекса. Это позволило получить документ о вводе в эксплуатацию жилых корпусов.

ЖК «Марьино Град» является одним из трех проблемных объектов новой Москвы. В 2017 году Capital Group подписал договор о выполнении функций техзаказчика для завершения строительства ЖК «Марьино Град», «Спортивный квартал» и «Спорт Таун». В 2019 году было введено в эксплуатацию семь корпусов ЖК «Спортивный квартал». Их общая площадь составила 70 тысяч квадратных метров.