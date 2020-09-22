РИАМО - 22 сен. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти младенцу по неосторожности, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года в квартире, расположенной улице Кухмистерова в городе Москве, наступила смерть новорожденного мальчика, проживавшего вместе с матерью, бабушкой и ее сожителем», – уточняется в сообщении.

Осознав, что ребенок скончался, женщина вывезла его тело на территорию городского округа Серпухов в Московской области и захоронила там.

Следователи провели осмотр места захоронения и трупа младенца. Видимые телесные повреждения во время осмотра обнаружены не были. Также правоохранители уже осмотрели квартиру, в которой жил ребенок.

Родственников младенца допросили, следствие проверяет выдвинутые ими версии. Устанавливается местонахождение матери ребенка, скрывшейся от следствия.

Столичное следственное управление призывает женщину самостоятельно явиться в следственные органы для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.