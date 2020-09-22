РИАМО - 22 сен. Все подъезды в жилых домах Московской области будут отремонтированы в течение трех лет, средства на работы будут браться как из бюджета, так и от населения, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«Это долгосрочная перспектива, объем работ большой. Статистика такая, что по двум муниципалитетам это 90% от общего жилого фонда, без учета новостроек. Рассчитываем привести проблемные подъезды в соответствующий вид в ближайшие два-три года», - сказала Федина.

Она добавила, что ремонтные работы будут выполняться за счет бюджета с привлечением средств населения.