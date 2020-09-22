РИАМО - 22 сен. Вебинар для подмосковных застройщиков пройдет 24 сентября в Главном управлении Государственного строительного надзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мероприятие начнется в 11:00. Темой вебинара будет: «Государственный контроль в области долевого строительства. Направление ежеквартальной отчетности застройщика».

«Инспекторский состав ответит на вопросы участников вебинара», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Регистрация на мероприятие уже открыта.