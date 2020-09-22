РИАМО - 22 сен. За последние сутки в Москве выявили 980 случаев заражения Covid-19, среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса за две календарные недели составляет 0,28%, сообщает столичный оперштаб.
Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Все пациенты, а также те, кто был с ними в контакте, находятся под меднаблюдением.
В Москве сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Но в общественных местах и в транспорте по-прежнему необходимо носить маски и перчатки.
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22 СЕНТЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 6 215 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 172 больных. В Москве - 980.
- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19
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