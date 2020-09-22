РИАМО - 22 сен. За последние сутки в Москве выявили 980 случаев заражения Covid-19, среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса за две календарные недели составляет 0,28%, сообщает столичный оперштаб.

Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

«Среди новых заболевших 43,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,5% – от 46 до 65 лет, 7,8% – от 66 до 79 лет, еще 7,7% – старше 80 лет. Также 14,6% среди заболевших – дети», – уточняется в сообщении.

Все пациенты, а также те, кто был с ними в контакте, находятся под меднаблюдением.

В Москве сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Но в общественных местах и в транспорте по-прежнему необходимо носить маски и перчатки.

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22 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 215 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 172 больных. В Москве - 980.

- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19