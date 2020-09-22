РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Завершается срок приема заявлений от жителей Люберец на получение господдержки 30 сентября, предусмотренной в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Документ могут подать родители, усыновители и опекуны, которые еще не сделали это ранее, до 30 сентября. Оформить выплату семьям с детьми можно в центрах «Мои Документы», в территориальных органах Пенсионного фонда, в личном кабинете на сайте ПФР, а также через портал госуслуг», - говорится в сообщении.

Меры соцподдержки были введены на федеральном уровне: ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет; единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

Выплата в размере 5 тысяч рублей производилась в течение трех месяцев - с апреля по июнь. Право на ее получение имеют семьи с детьми, рожденными в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Те, кто еще не воспользовался этим правом, могут подать заявление сейчас, выплата будет осуществлена единовременным платежом в размере 15 тысяч рублей.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена для семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 16 лет. Семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, также имеют право на ее получение.

Кроме того, к этим мерам поддержки устанавливается дополнительная единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с рождения и до 16 лет. Подавать заявление именно на эту выплату не нужно, она назначается автоматически, по указанным ранее реквизитам.

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