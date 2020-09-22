РИАМО - 22 сен. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило ввести запрет на применение в России протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта, передает Газета.ru.

Отмечается рост числа случаев применения протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Они используют криптографические алгоритмы и методы шифрования.

«В министерстве считают, что данные протоколы мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией, так как их использование снижает эффективность фильтров», – говорится в сообщении.

Инициатива министерства предполагает введение ответственности за нарушение запрета в виде блокировки интернет-ресурса в течение одного рабочего дня после выявления нарушения.